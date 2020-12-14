DAÜ’den yeni yılda doğaya üç bin fidan

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2021 yılı için yeni yıl hediyesi olarak yeşile ve doğaya katkıda bulunmak amacıyla tüm çalışanlarına Kıbrıs Adası’nın simgelerinden biri olan zeytin fidanı hediye ediyor. Bu kapsamda üç bin adet zeytin fidanının dağıtımına başlandı.

Dağıtımın başladığı tarih olan 14 Aralık 2020 Pazartesi günü, saat 09:30’da; DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel, Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu ile İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Serhan Şensoy; DAÜ Mühendislik Fakültesi binalarının arasında bulunan Prof. Dr. Erdil Rıza Tuncer Meydanı’nda yer alan fidanlığa dört adet zeytin fidanı dikerek, yeşile ve doğaya katkıda bulunacak projeyi başlatmış oldu. Fidan dikiminde DAÜ Çevre İşleri Müdürü Ali Ertay da ekibiyle birlikte hazır bulundu.

“Daha Yeşil ve Sağlık Dolu Yarınlar Temenni Ederim”

DAÜ’de çalışan tüm personelin yanı sıra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) protokolüne de dağıtılacak olan zeytin fidanlarının üzerinde, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın yeni yıl kutlamasının yer aldığı bir kart bulunuyor. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın, söz konusu kartın üzerinde yer alan mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kıbrıs Adası’nın en önemli simgelerinden biri olan zeytin ağacı; barışın sağlığın, zaferin, refahın, bilgeliğin, kısacası insanlık için en önemli değerlerin sembolüdür. Hem dünya, hem de ülkemiz açısından oldukça zor bir yıl olan 2020 yılını uğurlamaya hazırlanıyoruz. 2021 yılının tüm insanlığa zeytin ağacının temsil ettiği değerleri getirmesi en büyük temennimizdir.

Elinizdeki Kıbrıs yerli zeytin çekirdeğinden üretilmiş yabani anaç zeytin fidanını en kısa zamanda ekerek doğamıza kazandırmanızı ve ağacınız büyüdükçe hayatınızın da her geçen gün güzelleşmesini diler, daha yeşil ve sağlık dolu yarınlar temenni ederim.”