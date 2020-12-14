İzmir’de sele kapılan araçtaki 2 kişinin cesedine ulaşıldı

İzmir’de Menderes ilçesinde dereden geçmeye çalışırken sel sularına kapılarak kaybolan hafif ticari araçtaki 2 kişinin cesedine ulaşıldı.

İzmir‘de Menderes ilçesine bağlı Dereköy ile Görece mahalleleri arasındaki Çakallar mevkisinde dereden geçmeye çalışan hafif ticari araç, yağmur nedeniyle debinin yükselmesi sonucu akıntıya kapıldı.

Aracın derede sürüklenmeye başlamasıyla sürücü Engincan Parlatan, Ayhan Alistrat ve Derya Parlatan kurtulmayı başardı, Mehmet Aslan ile Soner Uyar ise kayboldu.

Araçtan kurtulanların haber vermesi üzerine AFAD, İzmir Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı sualtı deniz polisi, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Ekipler, aracın sürüklendiği yerle bulunduğu nokta arasındaki dere içi ve çevre arazilerde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bölgede yürütülen çalışmalar sonucu 2 erkek cesedine ulaşıldı.

AFAD ekiplerince, olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki su kanalında bulunan cesedin Soner Uyar’a ait olduğu tespit edildi. Polis helikopterinden görülen ikinci ceset ise olay yerinden yaklaşık 4 kilometre mesafede su kenarında bulundu. Bu cesedin de Mehmet Aslan’a ait olduğu belirlendi.