Avrupa Konseyi, Rusya’yı üyelikten çıkardı

Avrupa Konseyi’nden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Komitesi’nin, bu sabahki olağanüstü toplantının ardından konseyin tüzüğünün 8. maddesi gereğince başlatılan prosedür kapsamında Rusya’yı bugünden itibaren üyelikten çıkarmaya karar verdiği belirtildi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM) dün Rusya’nın konseyin üyesi olamayacağına yönelik görüş niteliğinde karar aldığı hatırlatılan açıklamada, Rusya’nın konseyden ayrıldığını Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric’e dün bildirdiği kaydedildi.

Rusya’nın, Ukrayna’ya yönelik askeri saldırıları nedeniyle Avrupa Konseyi’nin Bakanlar Komitesi’nde ve Parlamenterler Meclisi’nde temsil hakkı 25 Şubat’ta askıya alınmıştı.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 10 Mart’ta konseyin tüzüğünün 8. maddesi kapsamında AKPM’den Rusya’ya yönelik alınabilecek yeni yaptırım kararlarını görüşmesini istemişti.

Rusya, 28 Şubat 1996’da Avrupa Konseyi üyesi olmuştu.

Rusya resmen çekilmişti

Görüşmeler sürerken diplomatik bir hamle yapan Rusya Federasyonu, 1996 yılından bu yana üyesi olduğu Avrupa Konseyi’nden çekilme kararını resmen Genel Sekreter’e iletti. Moskova yönetimi, 10 Mart tarihinde “Avrupa Konseyi’nin ABD’nin ve uydularının kendilerini haklı çıkarmak için kullandıkları bir platforma dönüşen Konsey’den ayrılacağını” duyurmuştu. Ancak, oylama öncesine kadar bu kararı resmi olarak Genel Sekreter Marija Buric’e iletmemişti.

Görüşmelerin bitimine yakın açıklama yapan Avrupa Konseyi sözcüsü Daniel Holtgen, Rusya Federasyonu’nun Avrupa Konseyi’nden ayrıldığına dair resmi tebligatı Konsey Genel Sekreteri Marija Buric’e ilettiğini kaydetti. Holtgen Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajında, “Genel Sekreter Marija Buric dün Rusya Federasyonu’ndan, Statü’nün 7. maddesi uyarınca Avrupa Konseyi’nden çekildiğine ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini feshetme niyetine ilişkin resmi bir bildirim aldı” ifadelerine yer verdi.