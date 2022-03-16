Zelenskiy: Ukrayna üzerinde uçuşa kapalı bölge ilan edilmesini istiyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ABD Kongresine seslendi.

Kongre üyelerinin konuşma başında ve sonunda ayakta alkışladığı Zelenskiy, ülkesinin tarihinin en zor döneminden geçtiğini vurgulayarak Rusya’nın saldırıları karşısında tüm özgür dünyanın ve özellikle ABD yönetiminin desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

“Şu anda ülkemizin kaderi tayin ediliyor, vatandaşlarımızın özgür olup olmayacağı ve demokrasiyi koruyup koruyamayacağımız tayin ediliyor.” diyen Zelenskiy, verdikleri savaşın sadece Ukrayna değil demokratik değerlere inanan tüm toplumlar adına verilmiş bir savaş olarak görülmesi gerektiğini dile getirdi.

“Pearl Harbor’ı, 11 Eylül’ü hatırlayın”

Zelenskiy’nin konuşmasından öne çıkanlar:

“Herkesin hür yaşama hakkı var. Bizlerin de yaşamaya hakkı var. Ukrayna’yı anlamanız gerekiyor, size ihtiyacımız var. Pearl Harbor’ı hatırlayın. 11 Eylül’ü hatırlayın. Sizin bağımsız topraklarınızda yapıldı bu saldırılar. Biz de 3 haftadır saldırı altındayız. Rusya ülkemize binlerce füze fırlattı ve Ukrayna’da Avrupa’nın 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana görmediği bir teröre neden oldu.”

“100’den fazla çocuğun hayatını kaybetmesiyle kalbim durdu”

“Dünyanın lideri olmak demek barışın lideri olmak demektir. Ülkenizdeki barış artık sadece size ve halkınıza bağlı değil, hemen yanı başınızdakilere ve güçlülere de bağlı. Güçlü, zayıf demek değildir; güçlü olmak, cesur olmak ve kendi vatandaşlarınızın, dünya vatandaşlarının hayatları için savaşmaya hazır olmak demektir.

Bugün Ukraynalılar sadece kendi ülkesini savunmuyor, Avrupa’nın ve dünyanın değerleri için de savaşıyor. Neredeyse 45 yaşıma geldim ama benim kalbim bugün durdu, 100’den fazla çocuğun hayatını kaybetmesiyle kalbim durdu.”

“Benim halkımı korumaya ihtiyacım var”