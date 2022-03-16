Japonya’da Tohoku bölgesinde 7,3 büyüklüğünde deprem

Japonya'da Tohoku b\u00f6lgesinde 7,3 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi.\r\n\r\n\r\n\r\nJaponya Meteoroloji Ajans\u0131na (JMA) g\u00f6re, Japnya'n\u0131n kuzeydo\u011fusundaki Miyagi ve Fuku\u015fima eyaleti a\u00e7\u0131klar\u0131nda yerel saatle 23.36'da ve 60 kilometre derinlikte 7,3 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n\r\nJMA, her iki eyalete y\u00f6nelik 1 metre y\u00fcksekli\u011finde "tsunami" uyar\u0131s\u0131 yapt\u0131.\r\n\r\n\r\n