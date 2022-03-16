Japonya’da Tohoku bölgesinde 7,3 büyüklüğünde deprem

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Japnya’nın kuzeydoğusundaki Miyagi ve Fukuşima eyaleti açıklarında yerel saatle 23.36’da ve 60 kilometre derinlikte 7,3 büyüklüğünde deprem görüldü.

JMA, her iki eyalete yönelik 1 metre yüksekliğinde “tsunami” uyarısı yaptı.