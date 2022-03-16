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Dünya

Japonya’da Tohoku bölgesinde 7,3 büyüklüğünde deprem

16 Mart 2022
Japonya'da Tohoku bölgesinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.







Japonya’da Tohoku bölgesinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Japnya’nın kuzeydoğusundaki Miyagi ve Fukuşima eyaleti açıklarında yerel saatle 23.36’da ve 60 kilometre derinlikte 7,3 büyüklüğünde deprem görüldü.




JMA, her iki eyalete yönelik 1 metre yüksekliğinde “tsunami” uyarısı yaptı.





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16 Mart 2022


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