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Avrupa futbolunun en büyüğü belli oluyor

1 Haziran 2019

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ile Tottenham, bugün Madrid’de TSİ 22.00’da karşılaşacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasının sahibi, İngiltere’nin Liverpool ile Tottenham takımları arasında bugün oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından belli olacak.

İspanya’nın başkenti Madrid’deki Metropolitano Stadı’nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00’da başlayacak ve beIN Sports 1 ve beIN Sports Haber’dennaklen yayınlanacak. Mücadele futbol severlere şifresiz olarak sunulacak.

Final maçında Sloven hakem Damir Skomina düdük çalacak. Skomina’nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jure Praprotnik ve Robert Vukan’ın yapacağı maçta, İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz, dördüncü hakem olarak görevlendirildi.

 

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