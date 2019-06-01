Kıbrıs

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

1 Haziran 2019
nazım-çavuşoğlu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, geleceğin teminatı olan çocuklara güven içerisinde yaşayacakları bir gelecek sunmanın ve onları en iyi şekilde yetiştirmenin önemine dikkat çekti.

Çavuşoğlu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Bedensel, zihinsel, ruhsal ve ahlaki gelişimlerini sağlayacak bir yaşam standartdının da her çocuğun hakkı olduğunu vurgulayarak devam eden Çavuşoğlu, “Tüm çocukların sağlıklı ortamlarda, en iyi şekilde yetiştirilmeleri ve kaliteli eğitim alabilmeleri için atılması gereken adımların farkındayız. Çocuklarımızın her zaman destekçileri olacağız ve onlara daha güzel yarınlar sağlamak adına var gücümüzle çalışacağız. Bu anlamlı gün vesilesiyle, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nü kutlar, tüm çocukların geleceklerine güvenle bakmalarını, mutluluğun ve huzurun daim olduğu günlerde yaşamalarını temenni ederim”

Etiketler


İlgili Makaleler

Hükümet güvenoyunu aldı

1 Haziran 2019

UBP-HP Koalisyon hükümeti güven oylaması başladı

1 Haziran 2019

Hükümet izledi LTB sahip çıktı

1 Haziran 2019

KTÖS: “Çocukların da Hakları Olduğunu Hatırlatırız”

1 Haziran 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı