Avcıoğlu: KIBTEK, TPIC’den yapılmış olan doğrudan alım ile zarara uğratıldı

KIB-TEK eski Yönetim Kurulu Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu, yapmış olduğu paylaşımda, KIBTEK’in Bakan Arıklı’nın doğrudan alım talimatı ile TPIC’den yapılmış olan doğrudan alım ile 36,960 $ zarara uğratıldığını söyledi.

Yapılan paylaşım şöyle;

Sn. Erhan Arıklı az önce yapmış olduğu paylaşım ile KIBTEK’in Akaryakıt İhalesinin 32.46 $/ton ‘a bağlanmış olduğunu belirtmiştir.

Hatırlayacağınız üzere yine Sn. Arıklı’nın talimatı ile TPIC’den 34 $/ton ‘a 24,000 ton Fuel Oil doğrudan alım metodu ile alınmıştır.

34.00 $ – 32.46 $ = 1.54 $ fark x 24,000 ton = 36,960 $ etmektedir.

Diğer bir deyişle Sn. ARIKLI’nın doğrudan alım TALİMATI İLE TPIC’den yapılmış olan doğrudan alım ile KIBTEK 36,960 $ ZARARA UĞRATILMIŞTIR.

Diğer yandan yine Sn. Arıklı ihalenin keşif bedelinin 28.00 $/ton olarak belirlendiğini defalarca dile getirmişti.

Keşif Bedeli Taban değil “Tavan Fiyattır”.

Tavan Fiyat olarak 28.00 $/ton olarak belirledikleri ihaleyi 32.46 $/ton’a nasıl bağlayacaklarını çok merak etmekteyim.

İhale için belirlenen keşif bedeli 6,160,000 $ iken gelen en iyi teklif 7,141,200 $ olmuş, diğer bir deyişle ihale bütçesinin 981,200 $ arttırılması gerekmektedir.

Yukarıda bahsi geçen rakamların hesaplamaları da aşağıdadır:

28,00$ x 220,000 ton = 6,160,000 $

32.46$ x 220,000 ton = 7,141,200 $

7,141,200 $ – 6,160,000 $ = 981,200 $