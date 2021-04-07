Arıklı: Bu ihaleyle kurum 10 ile 50 milyon para kazanacak

Enerji ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı akaryakıt ihalesi tekliflerinin açıldığını duyurdu. Erhan Arıklı, ihaleye sunulan tekliflerin 32.40$ ile 14$ arasında olduğunu böylelikle Kıb-Tek’in en az 1.232.000$ ile 5 milyon$ arasında bir para kazanacağını söyledi. Açıklama şöyle: İŞTE BU… İş başına geldiğimizde yapılan akaryakıt taşıma ihalesi 38$ dan neticelenmişti.

Biz bu fiyatı yüksek bularak iptal ettik ve yeniden uluslararası ihaleye çıktık.

Bu arada üzerimize çok gelindi ve her yönden baskı yaptılar. Hatta partimin içini bile karıştırmaya çalıştılar.

Bugün nihayet akaryakıt taşıma ihalesi neticelendi. İhaleye sunulan teklifler; 32.40$ ile 14$ arasında.

Teklifler MİK tarafından inceleniyor.

Aradaki fark yaklaşık 6$ ila 14$ arasında.

Böylece KIB-TEK en az 1.232.000$ ile 5 milyon$ arasında bir para kazanmış olacak. (Yani 10 ila 50 milyon TL arası)

MİK bilirkişi çağırdı. Evraklar incelenecek ve ona göre karar verilecek.