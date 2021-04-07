Biden: ABD’li tüm yetişkinler 19 Nisan’dan itibaren aşı olabilecek

ABD Başkanı Joe Biden, ABD’deki tüm yetişkinlerin aşı olmak için başvurabileceği tarihin öne çekilerek 19 Nisan’a alındığını söylerken koronavirüsün yeni mutasyonlarının yayılması nedeniyle salgın “ölüm kalım mücadelesinin” sürdüğü uyarısında bulundu.

Biden böylece daha önce 1 Mayıs olarak açıkladığı 18 yaş ve üstü kişilerin aşı olmak için başvuruda bulunabileceği tarihi iki hafta öne çekti.

ABD eyaletlerinin çoğunda, hedeflenen bu yeni tarihe kadar tüm yetişkinlerin aşılama için başvuru yapabileceği açıklanmıştı. Biden’ın duyurusuyla bu tarih tüm ülkeyi kapsar hale geldi.

Biden Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada “Şu anda, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında kaç kişiyi kurtaracağımızı veya kaybedeceğimizi, 4 Temmuz’a gelmeden önce belirleyeceğiz” dedi.

Biden, öğretmenlerin ve okul personelinin %80’inden fazlasının ilk doz aşısını olduğunu, ancak koronavirüs mutasyonlarının yayıldığını ve vakalarda artışa neden olduğunu belirtti.

Biden “Bitiş çizgisinde değiliz. Hâlâ yapacak çok işimiz var. Hâlâ ölüm kalım mücadelesindeyiz” dedi ve en geç 19 Nisan’a kadar, 18 yaş ve üstü her yetişkinin aşı olmak için başvuruda bulunabileceğini ifade etti.

Henüz 16 yaşın altındakiler için kullanım onayı almış herhangi bir Kovid-19 aşısı bulunmuyor, ancak testler devam ediyor.