Avcıoğlu: Arıklı adrese teslim mal ve hizmet alımlarına bir yenisini daha ekledi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu eski üyesi Yusuf Avcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın ihalesiz, doğrudan alım yöntemi ile mal ve hizmet alımlarına bir yenisini daha eklediğini söyledi.

Avcıoğlu’nun yaptığı açıklama şöyle;

Erhan Arıklı İHALESİZ, ADRESE TESLİM, DOĞRUDAN ALIM yöntemi ile mal ve hizmet alımlarına bir yenisini daha ekledi.

Arıklı’nın İHALESİZ, ADRESE TESLİM, DOĞRUDAN ALIM yöntemi ile Akaryakıtı taşıtacağı “Gizde İletişim Ltd” ‘in kim olduğunu eminim merak ediyorsunuzdur…

Ben söyleyim;

Gizde İletişim Ltd, KIBTEK’in Akaryakıt Temin ve Taşıma İhalelerini yıllarca kazanan Mors Ltd’in kızına ait olan şirket…

Mors Ltd kim peki?

Erhan Arıklı’nın “Vurguncu, Soyguncu, Hırsız, Rantiyeci” vb birçok çirkin tabir ile itham ettiği, “BUNLARI BİTİREMEZSEM ADAM DEĞİLİM” iddiasında bulunduğu, hatta Akaryakıt alımını İHALESİZ, ADRESE TESLİM DOĞRUDAN ALIM yöntemi ile TPIC’e verdiğinde, “Adrese Teslim İhaleler ve RANT KAPISI KAPANDI” diyerek, ismini açık açık yazarak, uğruna PR çalışması olarak video hazırlattığı şirket…

Şimdi sormazlar mı Erhan Arıklı;

“BU NE PERHİZ BU NE LAHANA TURŞUSU” diye?

Bu şirkete bu yakıtı LÜTFEN taşı diye TAM 4 SAAT dil dökerken veya bu Bakanlar Kurulu Kararının altına imza atarken HİÇ Mİ YÜZÜNÜZ KIZARMADI?

Bu muydu “TEMİZ ELLER” derken bahsettiğiniz?

Şimdi KİRLİ dediğiniz o ELLER TEMİZLENDİ Mİ?

Kamuoyunun aklını kurcalayan soruları ise cevap alana kadar tekrar tekrar sormak gerekir:

1-) Bu yeni alınan Bakanlar Kurulu Kararı ile getirilecek olan 30,000 veya 36,000 Ton yakıtın Rafineri Opsiyon Belgesi var mıdır?

2-) Hangi Rafineriden alınmıştır? Venezuela’dan mı? Kuzey Irak’tan mı? Suriye’den mi? Nereden?

3-) İhalede atılan teklif ile doğrudan alımda verilen fiyat arasındaki fark sebebiyle doğrudan alımla gelen 60,000ton ve buna ilaveten Kara Tankerleri ile gelen 2,400ton yakıtın tamamının soruşturmaya tabii olması gerekmez mi?

4-) 80 adet Kara Tankeri ile gelen yakıt sevkiyatında, Ton başına taşımacılık ücreti olarak ne kadar ödendi?

5-) 80 adet Kara Tankeri ile gelen yakıt sevkiyatında, kaç adet Tankerden numune alındı?

6-) Numune alınmayan Tankerlerin içerisindeki Yakıtın içeriği hakkında bir bilgi var mı?

7-) Asfalt Tankerleri ile taşınan yakıtın içeriğinde Sülfür ve Asfalten oranının yüksek olma ihtimalinin bilincinde olan var mı? Var ise bu konuda ne yapıldı?

8_) Asfalt Tankerleri ile taşınan bu yakıtın Makinalara zarar verme ihtimalinin bilincinde olan var mı? Olası bir zararda sorumluluğu kim üstlenecek?

9-) 28$’ın üzerine İhale vermeyecek olan Arıklı en iyi teklifin 33.38$ olduğu ihale konusunda ne yapacak?

10-) Basına yansıdığı gibi, Bakan eliyle bu İhalenin de iptali için baskı yapıldığı iddiası doğru mu?

11-) KIBTEK bu İhalede Blokeyi arttırıp ihaleyi sonuçlandıracak mı?

12-) TPIC’in Opsiyon Belgesi üzerinde, Yakıtın alınacağı Rafinerinin değil de kendi şirket imza ve mühürünün olduğu iddiası doğru mu?

13-) TPIC’e Kamu İhale Yasası Kuralları çerçevesinde İhale Yasağı cezası verilecek mi?

14-) TPIC’in fiyatı bu ihalede neden yükseldi?

15-) TPIC’in getirdiği yakıt hangi rafineriden çıkıyor? Rafineri Opsiyon Belgesi var mı?

16-) 30$ ve 34$’a gelen yakıtların tamamının analiz sonuçları ne idi?

17-) Numune tarihi ile Yakıt sevkiyatı arasında geçen 14 günlük sürede, yakıt ve gemi neredeydi?

18-) Venezuela’dan mı? Kuzey Irak’tan mı? Suriye’den mi? Nereden geldi? 14 günde niye gelmedi? Veya bize ne geldi?

19-) 9 Aydır üstlenmiş olduğunuz Bakanlık göreviniz süresinde ADRESE TESLİM DOĞRUDAN ALIM yerine İhale ile bir Kibrit Çöpü dahi alamamış olmanız konusunda ne söyleyeceksiniz?