184’ü yerel 197 yeni vaka

“Toplam 15.633 test yapıldı, 184’ü yerel 197 pozitif vakaya rastlandı, 134 kişi taburcu edildi”
Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.633 olup, 184’ü yerel 197 pozitif vakaya rastlanmış, 134 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi yurt dışından hava yolu, 1 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 10 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 184 kişi ise yerel vakadır.
74 kişi Lefkoşa, 61kişi Girne, 28 kişi Gazimağusa, 6 kişi İskele, 4 kişi Güzelyurt, 11 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-25 / Kaymaklı-4/ Gönyeli-10/ Cihangir-1/ Yenişehir-5/ Çağlayan-2/ Metehan-1/ Değirmenlik-3/ Surlariçi-3/ Hamitköy-2/ Marmara-1/Haspolat-7/ Göçmenköy-1/ Kumsal-1/ Ortaköy-3/ Meriç-5
Girne
Girne Merkez-22/ Alsancak-11/ Boğazköy-1/ Zeytinlik-1/ Aşağı Girne-4/ Yukarı Girne-9/ Esentepe-1/ Karaoğlanoğlu-6/ Ozanköy-3/ Çatalköy-1/Lapta-2
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-17/ Dumlupınar-1/ Tirmen-1/ Baykal-1/ Tatlısu-1/ Akdoğan-3/ Karakol Bölgesi-1/ Anadolu-1/ Maraş-1/ Yeniboğaziçi-1
İskele
İskele Merkez-4/ Boğaztepe-1/ Mormenekşe-1
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-4
Lefke
Lefke Merkez-6/ Taşpınar Köyü-2/ Doğancı-2/ Yeşilırmak-1
17 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.633
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 197
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10
Yerel Vaka Sayısı: 184
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 134
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.221.262
Toplam Vaka Sayısı: 14.065
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 12.042
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1979
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 59
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1725
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 181
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 44
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4162
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 254
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 432
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2783
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 36.960