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Avatar 2’nin sualtı çekimlerinden yeni fotoğraf

27 Haziran 2020
Corona virüs salgını nedeniyle çekimlerine ara verilen Avatar 2'nin ekibi yeniden işbaşı yaptı. Setten gelen fotoğraflara son olarak bir sualtı karesi eklendi


Corona virüs salgını nedeniyle çekimlerine ara verilen Avatar 2’nin ekibi yeniden işbaşı yaptı. Setten gelen fotoğraflara son olarak bir sualtı karesi eklendi

Merakla beklenen Avatar 2 filminin çekimlerine pek çok filmde olduğu gibi zorunlu corona virüs arası verilmişti. Mayıs ayı başında Covid-19 salgınını yenmede başarıyı yakaladığı duyurulan Yeni Zelanda’da yapılacak çekimler yeniden başladı. Büyük kısmının sualtında çekildiği filmden sualtı karesi yayınlandı. Mark Fellman’ın çektiği fotoğraf karesinde yer alan oyuncunun Britain Dalton olduğu belirtildi.

Yapımcı ve yönetmen James Cameron’un ortağı olan Jon Landau, geçtiğimiz g ün işbaşı yapmanın mutluluğunu Avatar 2’den bir paylaşımla duyurmuştu.

Salgın sonrası sete dönen ilk büyük yapım

Landau, Instagram paylaşımında setin hazır olduğunu ve ekibin gelecek hafta Yeni Zelanda’da çekimlere başlayacağını belirtti. Mart ayındaki salgın ilanıyla birlikte durdurulan setlerden sonra, yeniden çekimlere başlayan ilk büyük Hollywood yapımı Avatar 2 oldu.

Landau, daha önce Avatar 2 setinden kamera arkası fotoğraflar paylaşmıştı. 2009’daki ilk filmden sonra merakla beklenen ikinci filmin 17 Aralık 2021’de gösterime girmesi planlanıyor.

Destansı bilimkurgu filmi Avatar’ın senaryosunu Titanik, Yaratık 2, Terminatör filmlerinin yönetmeni James Cameron yazdı ve filmi yönetti.

Rekortmen film

Üç boyutlu sinema tekniği ile çekilen Avatar, 2 milyar 789 milyon 700 bin dolar hasılat elde ederek 10 yıl boyunca tüm zamanların en yüksek gişe yapan filmi unvanını elinde tuttu. Avengers (Yenilmezler) serisinin 2019’da gösterime giren filmi Endgame, toplamda 2 milyar 790 milyon dolar hasılat elde ederek Avatar’ın rekorunu elinden aldı.

Üç Oscar kazandı

67.Altın Küre Ödülleri’nde en iyi film ve en iyi yönetmen (James Cameron) ödüllerini alan Avatari dokuz dalda aday gösterildiği 82. Oscar Ödülleri’nde ise sanat yönetimi, görüntü yönetmeni ve görsel efekt dallarında üç ödül kazandı.


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