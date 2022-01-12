Atun: Gazdaki sıkıntı stokçuluktan değil geminin geç gelmesinden kaynaklanıyor

Genç Tv’de yayınlanan Bugüne Dair Programına katılan Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Nazar Erişkin’in konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Genç Tv’de yayınlanan Bugüne Dair Programı’nda tüp gaza zam yapılmayacağını ve indirim yapmak için çalıştıklarını söyledi.

Sunat Atun, Güney Kıbrıs’a kıyasla KKTC satılan tüp gazın ucuz olduğunu bu nedenle tüplerin Güney Kıbrıs’a götürüldüğü iddialarının olduğunu belirtti.

Atun 2017 yılında gaz ithalatının 31 bin ton olduğunu geçtiğimiz yıl ise 29 bin tona gerilediğine dikkat çekerek, “Yıllık tüketimde azalma varken ortada tüp yok. Burada bir sıkıntı var” dedi.

Tüp gaz dolum tesislerinin yetkililerini toplantıya çağırdığını ifade eden Atun, bayilerin daha fazla tüp almalarını sağlamak için Kalkınma Bankası’nda bu şirketlere kredi vermeyi teklif edeceklerini kaydetti.

Atun gazdaki sıkıntı stokçuluktan değil geminin geç gelmesinden kaynaklandığını dile getirdi.