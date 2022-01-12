Arapköy’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Girne Polis Müdürlüğü ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin Arapköy’de gerçekleştirdiği Son Durak-2 Operasyonu’nda 650 gr hintkeneviri, 28 gr kokain ve 360 paket sigara ele geçirildi.

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre dün saat 18:30 sıralarında, Arapköy’de, Girne Polis Müdürlüğü ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Son Durak-2 Operasyonu) sonucu E.K.(E-51)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; yaklaşık 650 gr. ağırlığında hintkeneviri ile yaklaşık 28 gr. ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve gümrüğe beyan edilmemiş 360 paket sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.