Attila Topaloğlu Kupası’nda Gönyeli, Düzkaya’yı 5-4 mağlup etti

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 22’ncisi yapılan Attila Topaloğlu Kupasını Gönyeli takımı kazanmayı başardı. Düzkaya ile Gönyeli takımlarının, Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda kozlarını paylaştığı mücadeleyi Gönyeli son bölümde bulduğu gollerle 5-4 kazandı.

Karşılaşmanın ilk devresinde Düzkaya, TC’li golcüsü Berkant İstanbul’un golüyle 1-0 öne geçti. Gönyeli bu gole genç futbolcusu Rıdvan Okur ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

İkinci devreye etkili başlayan Düzkaya, Yunus Emre Bal ile 2-1 öne geçti. Gönyeli bu gole de yabancısı Osita ile cevap vererek skoru 2-2’ye getirdi. Ardından Berkant’ın 1’i penaltıdan olmak üzere attığı 2 golle skoru 4-2 lehine çeviren Düzkaya’da Uğurcan kırmızı kartla oyun dışı kalarak takımını 10 kişi bıraktı.

75’inci dakikadan sonra oyuna ortak olan ve ağırlığını koyan Gönyeli, Osita, Kahraman Dönmez ve Anıl Uçmaz’ın golleriyle maçı çevirdi ve kupanın sahibi oldu.

Maç sonrasında anı kupasının sahibi Gönyeli’ye kupasını Merhum Attila Topaloğlu’nun eşi Mediha Topaloğlu, ikinci Düzkaya’ya ise kupasını merhumun oğlu Bengü Topaloğlu takdim etti. Maçı yöneten İsmail Ercan’a ise plaketini Hakem ve Gözlemciler Derneği Başkanı Niyazi Nizam ile eski hakem Savaş Tilki verdi. Maçın oyuncusu ödülüne ise Gönyeli’nin yabancı futbolcusu Osita seçildi.