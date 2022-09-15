İngiltere’de kuş gribi krizi: Yaklaşık 3 milyon kanatlı itlaf edildi

Bugüne kadar, İngiltere’de 120, İskoçya’da 11, Galler’de yedi ve Kuzey İrlanda’da altı vaka ile ülke genelinde ticari tesislerde 144 salgın meydana geldi.

Hastalığın yıkıcı etkisi yabani kuşlar arasında belgelenmiş olsa da, Independent’ın gördüğü rakamlar, salgının çiftlik hayvanları üzerindeki muazzam etkisini de ortaya koyuyor.



Enfeksiyon nedeniyle itlaf edilen milyonlarca kuşa rağmen hükümet, sayıların toplam kanatlı üretiminin küçük bir bölümünü temsil ettiğini ve haftada yaklaşık 20 milyon kuşun piyasaya sunulduğunu söyledi.