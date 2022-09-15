Dünya
İngiltere’de kuş gribi krizi: Yaklaşık 3 milyon kanatlı itlaf edildi
İngiltere’de kuş gribi salgını yaşanıyor. Şimdiye kadar üç milyona yakın kümes hayvanı ve kuş itlaf edildi. Hükümet bunun ülkede yaşanan en büyük kuş gribi salgını olduğunu söyledi.
Son derece patojenik kuş gribi olarak bilinen hastalık, Çin’de yoğun olarak yetiştirilen kümes hayvanlarında ortaya çıktı, ancak göçmen kuşların vahşi popülasyonları ve küresel ticaretin yanı sıra hastalık Avrupa ve Kuzey Amerika’ya yayıldı ve çiftlikler ve yerel bölge üzerinde önemli bir etkiye sahip oldu.
Hükümet, yabani kuşlarda yüksek derecede patojenik kuş gribinin bulaşma riskinin şu anda “orta” olarak değerlendirildiğini söyledi.
Hükümet, yabani kuşlarda yüksek derecede patojenik kuş gribinin bulaşma riskinin şu anda “orta” olarak değerlendirildiğini söyledi.