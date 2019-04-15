Atıklardan heykeller yaptılar

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın düzenlediği okullar arası “Atık Malzemelerden Heykel Yarışması”nda dereceye giren çalışmalar açıklandı.

Lefkoşa’daki Atatürk Kültür Merkezi önünde düzenlenen törende, her kategoride başarılı olan ilk üç çalışma açıklandı, çalışma sahibi öğrencilere ödülleri verildi.

İlkokul kategorisinde Levent Primary School, Doğa International School ve Tepebaşı İlkokulu; ortaokul kategorisinde Yakın Doğu Koleji, The American Future Collage ve Şehit Turgut Ortaokulu; lise kategorisinde ise Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi, Atatürk Meslek lisesi ve Doğa Koleji dereceye girdi.

Dereceye giren eserler üç gün boyunca Atatürk Kültür Merkezi önünde sergilenecek.