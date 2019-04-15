Kıbrıs

Lapta’da yarın elektrik kesintisi olacak

15 Nisan 2019
elektrik

Lapta bölgesinde yarın elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle 09.30 ile 12.00 saatleri arasında Lapta Dağ Kısımları, Lapta Telefon Santrali’nin Dağ Yönü, Lapta Sağlık Ocağı Bölgesi, Başpınar Bölgesi, Lapita Hotel Bölgesi, Lapta’nın Batısı ve Batı Sahili, Sempati Tatil Köyü Bölgesi, Lapta Mezarlığı Bölgesi, Santa Fe Siteleri Bölgesi, Simena Hotel Bölgesi ve Su Pompalarının elektrik enerjisi kesik olacak.

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