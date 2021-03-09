Atatürk Spor Kompleksi elektriği kesildi

Ülke spor tarihinde ender görülen bir şey oldu ve Devletin kullanımındaki Atatürk Spor Kompleksinin elektriği kesildi. Kompleks içerisinde bulunan futbol stadyumu, tenis kortları, stadyum altında bulunan onlarca lokal, spor salonu, eğitim merkezi ve kapalı yüzme havuzu elektriksiz kaldı.

Ülkemizde 1 yıldır futbol maçı da oynanmadığından dolayı stadyumun projektörleri de yakılmıyor ancak biriken elektrik borcunun ödenmediği gerekçesi ile kompleksin elektriğinin kesildiği öğrenildi.

Bir yandan yasak olan spor antrenman ve müsabakalarının yeniden başlaması için çalışma yapılıp, geçtiğimiz hafta bireysel sporlara antrenman izni alınırken, bir yandan da spor kompleksinin elektriğinin kesilmesi sporcuları hayretler içinde bıraktı.

Özellikle ısıtmalı olan Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nun suyu soğudu. Türkiye barajını geçen yüzücülerin özel izinle antrenman yaptığı havuzda su soğukluğu ve elektrik olmaması nedeniyle sporcular yine antrenman kesmek zorunda olacak.

Eğitim Merkezi’nde konaklayanlar ve büfesi olan lokal ve kantinler de bundan etkilenecekler arasında.