Ataoğlu: Hükümet rotasını kaybetti

Hükümetin salgın sürecini el yordamı ile savmaya çalıştığını ifade eden Ataoğlu, “hükümet, sonbahar rüzgarları gibi sağa sola yalpalıyor” dedi.

Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

yönetimi” yaptıkları için başarı sağlandığını iddia ediyorlar. Ancak gelinen noktada bir başarı varsa, bu başarının toplumun resmi otoriteye güveni olmadığından kendi kendisini ve sevdiklerini korumasından kaynaklandığı ortada. Bununla birlikte, sürecin başından beridir yaptığımız birlik ve beraberlik çağrılarına rağmen muhalefetin de duyarsız kaldığı ve gelecek günlere yönelik olarak siyasi kaygılarla hareket ettiği dikkatlerden kaçmamaktadır. Böylesine önemli günlerde geçerken bile toplumsal birlikteliğin önünü, siyasi beklentilerin aldığını üzüntü ile izliyoruz.

“Salgın sürecini el yordamı ile savmaya çalışan hükümet, sonbahar rüzgarları gibi sağa sola

seçimlerine yönelik gövde gösterisi yaptığı ne yazık ki halkımız tarafından da fark

kuşkularının hiç dikkate alınmadığı, siyasetteki pek çok aktörün hala daha Cumhurbaşkanlığı

gün gibi ortada. Halkımızın salgın ve salgın ertesinde yaşanması muhtemel ekonomik kriz hakkındaki

buluşamayan siyasal yapımızın, Meclis görüşmelerini bile bir şov malzemesi haline getirdiği

Özellikle normalleşme dediğimiz sürecin planlanmasında dahi ortak bir fikir etrafında

DP olarak, sağduyulu ve kapsayıcı olunması yönündeki ısrarımıza rağmen, krizden medet

umarak, nema elde edebilmek adına hem hükümetin, hem de bazı muhalefet partilerinin

“benden sonra tufan” mantığı ile hareket ettiğini esefle izliyoruz.

Yeni Dünya Düzeninde, KKTC de Yerini Almalı…

El yordamı ile yürütülen bu salgın sürecine ek olarak, atılan her adımda siyaseti güden bu

anlayışı şiddetle kınıyor ve sorumlu konumda bulunan tüm siyasi partilere sorumluluklarını

hatırlatmayı bir görev biliyoruz.

Özellikle yeni bir dünya düzeni kurulurken, yeni anlayışlar ve yeni yaklaşımlar söz konusu

iken, bu yeni dünya düzeni içerisinde KKTC’nin de yerini alması gerekmektedir.

Üreten bir yapıya kavuşmak ve ekonomik dinamikleri yeni düzene uyarlayarak ayakta

durabilen bir KKTC için hazırlıklı olmak durumundayız.

Bu noktada, gerek siyasi oluşumlar ve gerekse de toplumun tüm odakları ve kurumları ile

geniş perspektifte bir işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu ihtiyaç çerçevesinde, DP olarak, bundan önce defalarca yapmış olduğumuz çağrımızı

yineliyoruz.

Hiç beklemeden ve derhal, toplumun tüm katmanlarını temsil eden bir platform etrafında,

kurulacak yeni dünya düzeni içerisinde yer alacak yeni KKTC’yi inşa etmeliyiz.”