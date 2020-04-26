KARANTİNA NOTLARI

Bahçeye yağmur yağıyor, sardunyalar yağmur damlaları ile neşeli görünüyorlar, yaprakları ve kor kırmızı çiçekleri capcanlı; yanında yasemin ağacı çiçeğine yüklenmiş, daha önceleri bu mevsimde böyle olduğunu fark etmemiştim…

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Duman adındaki sokak kedisinin, başını ön ayaklarının arasına alıp gözlerini kapatarak her sabah 10 gibi bahçedeki çitlerin altında bir yere uzanıp uykuya daldığını ilk kez fark ediyorum…

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Dolunayın gece saat 9 civarında biber ağacının çatallanmış gövdesi arasında göründüğünü ve oraya beyaz bir güvercin gibi konduğunu ilk kez görüyorum ve daha önceleri böyle bir gece manzarasını hiç fark etmediğime şaşıyorum…

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80’li yılların baskısı olan bir romanı üçüncü kez okuduğumda, dilimize çevirisinin yetersiz kaldığını ilk kez fark ediyorum…

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Her gün küçük kızı ile birlikte bisikletle boş alanlarda gezinen orta yaşlı, biraz şişman, kirli sakallı bir adamın aynı sokakta komşumuz olduğunu ilk kez öğreniyorum…

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Çalışma odamda duran 7 adet ağız armonikasından “B”, yani Si Majör düzeninde olanı ilk kez kullanıyorum…

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Evde hareket olsun diye sabahları kendime göre spor yaparken, yaptığım hareketlerin lisede jimnastik derslerinde öğrendiğim hareketlerden ibaret olduğunu fark ediyorum…

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Daha önceleri araba ve insan kalabalığından bunaldığımız cadde ve sokakların boş kaldığını gördükçe, memleketin bu haliyle daha güzel olduğunu görüyorum…

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Mutfak çeşmesinin soğuk su tarafında suyun iplik gibi aktığını ilk kez fark ediyorum…

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Antika sayılabilecek bir radyo-pikapta long play çalarken, 3’üncü şarkıdan sonra pikabın disk’inde bir yavaşlama olduğuna ve düşük devirde çalıştığına ilk kez tanık oluyorum… (45’liklerde sorun yok…)

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Her gün dünyada ve memlekette ne oldu ne bitti diye haberlere bakarken, böylesine salgın zamanlarında bile birbirleri ile tepişen ülke siyasetçilerinin olabileceğini hayretle görüyorum…

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Bulunduğum bölgede ramazan topu niyetine atılan geritepmez topundan o kadar gümbürtünün çıktığını ilk kez fark ediyorum ve acaba gerçek mermi mi kullanılır diye kendi kendime bilgisizce soruyorum…

Bir de şunu soruyorum: Her şeyin online olduğu bir dönemde ramazan topu da online olsa olmaz mı?

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Sokak ve caddelerden tek tük geçen motorlu araçlardan hiçbirinin hız yapmadığını görüyorum; bunlar yoğun trafikte niye hız yaparlar diye kendi kendime soruyorum…

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Evin dandik panjurlarının birçoğunda açılıp kapanma işlevi gören kollardan bazılarının bozulduğunu ilk kez görüyorum…

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Duvarda asılı bir tablonun eğri durduğunu evde kaldıkça fark etmiş oluyorum…

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Topluma tek yönden gelen yayılmacı hareketlerin ve baskıların virüs nedeniyle eskisi gibi olmadığını ve değerli bir azalış gösterdiğini görüyorum…

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Sürekli haber izlediğim bir TV kanalında haber spikerinin Mehmet Ali Birand gibi her gece değişik bir kol saati ile göründüğünü yeni fark ediyorum…

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Evde kalmış ahalimizin gürültüsüz bir toplum olduğu kanısına varıyorum…

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Korona öncesi yazdığım yazıları sabah baskısına yetiştirme telaşı içinde yazarken, salgın günlerinde sanki akşam baskısına yetiştirmek için yazıyorum…

…

Doğrusu,

Evde kaldıkça kendimi Duman gibi hissediyorum…