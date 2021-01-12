Atan: 10 kişi yerine 5 kişi çalıştırılıyor

KAMUSEN Başkanı Metin Atan Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde personel yetersizliğinden dolayı grev yapma uyarısında bulundu.

Gazi Mağusa Devlet Hastanesinde Hematoloji Laboratuvarı, Mikro Biyoloji Laboratuvarı, Biyokimya Laboratuvarı Seroloji Labaratuvarı, Koagülasyon Labaratuvarı ve Eliza Laboratuvarı ile Kan Bankasında personel yetersizliğinden dolayı KAMUSEN Başkanı Metin Atan grev yapma uyarısında bulundu.

Çok ağır çalışma şartlarında görev yapan özellikle pandemi döneminde personel eksikliği nedeniyle nöbetlerin dönmediği bu servislerde Sağlık Bakanlığının keyfi personel aktarımı yaptığını gözlemlemekteyiz. Laboratuvarda çalışan personel sayısı 10 olması gerekirken şuanda 5 personel ile nöbetleri döndürmeğe çalıştığı personellerimizin Tükenmişlik Sendromuna girdiklerini, artık dayanacak güçlerinin kalmadığı günlerdeyiz.

Bakanlık tarafından en geç Cuma gününe kadar gerekli adımlar ve çözüm bulunmaması durumunda eylem ve grev dâhil her türlü yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna bildiririz.