Atakan’dan kazayla ilgili ilk açıklama!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan Geçitkale’de gerçekleşen uçak kazası ile ilgili açıklama yaptı.

Atakan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda havacılık camiasına baş sağlığı diledi.

Atakan’ın açıklaması:

“Hava Sporları Federasyonu’na ait bir ultralight hava aracı bugün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza geçirdi. 2 deneyimli havacımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kaza kırım ekipleri çalışması sonrası detaylara hakim olacağız. Ülkemizin, havacılık camiamızın başı sağ olsun…”