KıbrısManşet

Akıncı: İki gencimizi kaybetmiş olmanın büyük üzüntüsü içerisindeyim

29 Ekim 2019

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı. Geçitkale Havaalanı’nda düşen Hava Sporları Federasyonu’na ait eğitim uçağında hayatını kaybeden Serkan Özcezarlı ve Hakan Çetinkaya için başsağlığı ve taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı mesajında şunları kaydetti:

“Eğitim uçuşu sırasında uçağın piste düşmesi sonucu iki gencimizi kaybetmiş olmanın büyük üzüntüsü içerisindeyim. Bu beklenmedik kazada hayatını yitiren gençlere Tanrı’dan rahmet, kederli aileler ve sevenleri ile toplumumuza başsağlığı dilerim.”

Etiketler

İlgili Makaleler

Liderlerden Guterres’e mektuplar

29 Ekim 2019

Olay yerinden ilk görüntüler

29 Ekim 2019

Atakan’dan kazayla ilgili ilk açıklama!

29 Ekim 2019

Özersay: Son derece kıymetli iki insanımızı kaybettik

29 Ekim 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı