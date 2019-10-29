Akıncı: İki gencimizi kaybetmiş olmanın büyük üzüntüsü içerisindeyim

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı. Geçitkale Havaalanı’nda düşen Hava Sporları Federasyonu’na ait eğitim uçağında hayatını kaybeden Serkan Özcezarlı ve Hakan Çetinkaya için başsağlığı ve taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı mesajında şunları kaydetti:

“Eğitim uçuşu sırasında uçağın piste düşmesi sonucu iki gencimizi kaybetmiş olmanın büyük üzüntüsü içerisindeyim. Bu beklenmedik kazada hayatını yitiren gençlere Tanrı’dan rahmet, kederli aileler ve sevenleri ile toplumumuza başsağlığı dilerim.”