Atakan: Ülke genelinde yapılması gereken çok iş var

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’yı kabul etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan kabulü sırasında yaptığı açıklamasında, özelde Lefkoşa genelde de ülke genelinde yapılması gereken bir çok işin olduğunu dile getirerek, “bu süreç içerisinde, bütün belediye başkanları ile güzel bir sinerji yakalayacağımızı umuyorum” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı ile var olan dostluklarının, yeni dönemde olumlu bir biçimde yansıyacağına olan inancını dile getirerek, “görev süremiz boyunca, özelde Lefkoşa genelde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına güzel işler yapacağız” dedi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da kabulde yaptığı konuşmasında, yeni kurulan dörtlü koalisyon hükümeti ile Bakan Atakan’ın bakanlık görevinin ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yeni hükümetin, farklı bir bakış açısıyla ve farklı bir vizyonla, ülkenin var olan dertlerine, eldeki imkanlar ölçüsünde merhem olacağına olan inancını belirten Harmancı, bu çerçevede hem Bakan Atakan’a yeni görevinde başarılar hem de var olan sorunları görüşmek için bir araya geldiklerini kaydetti.