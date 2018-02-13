Erhürman: Ekonomiyi bütün politikaların merkezine aldık

Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, ziyarette yaptığı konuşmada 4 siyasi partinin 4’lü koalisyon kurma cesareti göstermesinden duydukları memnuniyeti ifade ederek koalisyon hükümetinin başarılı olacağına inandıklarını söyledi.

Hükümet programında yer alan konuların Oda’nın istekleri ile %90-95 oranında örtüştüğünü belirten Deniz, hükümet programının uygulanmasını gönülden desteklediklerini ve odaya düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazır olduklarını söyledi.

Deniz, KKTC halkının yaşam kalitesinin yükselmesinin ekonomin büyümesine katkı sağlayacağına da inanç belirtti.Başbakan Tufan Erhürman da Ticaret Odası’nın dışa açılan hukuki statüye sahip birkaç pencereden bir tanesi olması bakımından Kıbrıs Türk Halkı için çok önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yaptı.Erhürman, hükümetin sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde sorunlara çözüm bulma çabası içerisinde olacağını kaydetti.

Erhürman “4’lü koalisyonu kurduk ama bize göre bu 5’li bir koalisyondur. 5’inci ortak halktır, bu hükümetin hedeflerinden bir tanesi özellikle sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde sorunlara çözüm bulma çabası içerisinde olacağız” diye konuştu.

Erhürman, hükümet olarak sonuç odaklı bir çalışma takvimlendirmesi yapmayı amaçladıklarını da söyledi.

“Bu hükümetin bir özelliği de ekonomiyi bütün politikalarının merkezine almış olmasıdır”diyen Erhürman, ekonomi olmadan toplumsal varoluşu güvence altında tutabilmenin mümkün olmadığını vurguladı.