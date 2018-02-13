Limasol şehitleri anıldı

Limasol direnişi ve direnişte şehit düşenler, Limasol-Girne Şehitleri ve Özgürlük Anıtı önünde törenle anıldı.

Törene, Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, bazı milletvekilleri, Merkez Komutanı Topçu Albay Cem Kubilây, Sahil Güvenlik Komutanı Deniz Albay Serdar Sevinç, bazı siyasi parti, muharip dernek, üniversite ve okul temsilcileriyle, kurum, kuruluş ve derneklerin temsilcileri katıldı.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasını, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi izledi.

English School of Kyrenia (ESK) öğrencisi Ödül Soytürk’ün “Bu Vatan Kimin” şiirini okumasının ardından TMT Mücahitler Derneği Girne Şube Başkanı Erbil Aydınıova günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

ESK öğrencisi Naz Yağmur Sözeri’nin “Şehit” isimli şiiri okumasıyla buradaki tören sona erdi.

Şehitler için saat 11.00’de Ağa Cafer Paşa Camii’nde mevlit okutuldu.

TMT Mücahitler Derneği Girne Şube Başkanı Erbil Aydınova günün anlam ve önemini belirttiği konuşmasında, 54 yıl önce Rumların Türkleri yok edip Adayı Yunanistan’a bağlama girişimlerinin Kıbrıs Türk halkının kahramanca mücadelesi karşısında başarısız olduğunu anlattı.

Aydınova, asker sayısı, mühimmat ve silah bakımından üstün olan Rum birlikleri karşısında halkın 7’den 70’e tek vücut olarak mücadele verdiğini, 13 Şubat 1964’te son saldırının da başarısız olmasıyla tehlikenin bertaraf edildiğini ifade etti.

Şehitlere Allahtan rahmet dileyen ve minnet duygularını ifade eden Aydınova, Kıbrıslı Türklerin EOKA saldırıları karşısında çareyi 103 köyü tek etmekte bulduğunu, güvenliği için çadırlarda yaşadığı günleri unutmadığını belirtti.

44 yıldır Adada barış olduğunu kaydeden Aydınova, “Yattığın yer nur, mekânın cennet olsun Bülent Ecevit” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs’ta çözümsüzlüğün sebebinin Rum tarafının kendini Adanın tek hâkimi olarak görmesi, doğal kaynaklara sadece kendisinin sahip olmak istemesi, buna bağlı uluslararası anlaşmalar yapması olduğunu kaydeden Aydınova, ENOSİS plebisitinin okullarda anılmasının ilerde ne gibi sorunlar yaratacağının belli olmadığını vurguladı.

Aydınova, ancak dünyanın Kıbrıslı Türklere de eşit muamele yapmaya başladığı zaman bir çözüm ışığı görülebileceğini kaydederek, bugüne kadar çıkan tüm çatışmaların Rum tarafının yapılan anlaşmaları bozmasından kaynaklandığının altını çizdi.

“TC’nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçmeyeceğiz” diyen Aydınova, Rum tarafına da seslenerek, iki tarafın birbiri üzerinde baskı kurmadan, hükmetmeye çalışmadan işbirliği içerisinde çalışarak Adayı “Akdeniz’in incisi” yapabileceklerini söyledi.

Aydınova tüm şehit ve gazilerle birlikte TC, TSK, KTBK, GKK, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, TMT ve Şehit Ailelerine şükran ve saygılar sunarak sözlerini tamamladı.

Törenin ardından Leymosunlunlar Derneği tarafından lokma dağıtıldı.