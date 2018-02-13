Atun: Türkiye Akdeniz’de uluslararası hukuka uygun davranıyor

Ekonomi ve Enerji Eski Bakanı Sunat Atun, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Kıbrıs adası açıklarındaki 6 numaralı parselde yaptığı petrol ve doğalgaz aramalarının Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan haklarına aykırı olduğunu belirtti. Atun, “Türkiye kendi yetki alanlarının tamamında ister araştırma yapar, ister tatbikat yapar. İsterse oraya tecavüz edenlere müdahale eder. Türkiye, Akdeniz’de uluslararası hukuka uygun davranıyor” dedi.

Halen Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili olan Atun, AA muhabirinin, GKRY’nin Doğu Akdeniz’de yürüttüğü hidrokarbon aramalarına ilişkin sorularını yanıtladı.

Rumların tek taraflı olarak kendilerine ait olduğunu iddia ettikleri 6 numaralı parselin uluslararası deniz hukuku açısından gasp edilen bir alan olduğunu dile getiren Atun, söz konusu parsele göre Türkiye’nin ana kara konumunda bulunduğunu ve bu nedenle denizde 200 kilometrelik kıta sahanlığına sahip olduğunu aktardı.

Adalar ana kara statüsüne sahip olmadığı için söz konusu parselin Türkiye’nin kıta sahanlığı içinde kaldığını vurgulayan Atun, “Bu alanda Güney Kıbrıs’ın ne herhangi bir münhasır alan ilan etme yetkisi var ne de bir parsele sahip olma hakkı var. Rumların Kıbrıs adası açıklarında tek taraflı olarak yaptığı doğalgaz araştırmalarıyla çok açık bir şekilde Türkiye’nin deniz hukukundan kaynaklanan hakları gasp ediliyor. Türkiye kendi yetki alanlarının tamamında ister araştırma yapar, ister tatbikat yapar. İsterse oraya tecavüz edenlere müdahale eder. Türkiye Akdeniz’de uluslararası hukuka uygun davranıyor.”

diye konuştu.

Atun, Rumların tek taraflı hareket etmeleri halinde KKTC’nin de Doğu Akdeniz’de Türkiye ile birlikte hareket edeceğini açıkladıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

“2011-2012’de imzalamış olduğumuz anlaşmalarda Akdeniz’de Türkiye ile ilan ettiğimiz münhasır ekonomik alanlarda kendi haklarımızı değerlendirmek adına araştırma ve doğal kaynaklara erişme ve sahip olmaya yönelik adımlar atacağımızı söyledik. Burada somut adımlar da attık. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının en son aldığı sondaj gemisinin yakın bir zamanda İskele Boğaz Körfezi açıklarına geleceğini ve orada bir sondajlama yapacağını tahmin ediyorum. Bunlar Kıbrıs adasının kendi karasuları dahilinde kalan yerlerle alakalı ancak söz konusu 6 numaralı parsel Türkiye’nin kıta sahanlığında kalan bir alan.”

Geçen hafta Rum kesimi adına sondaj çalışmaları yapan İtalyan enerji şirketi Eni tarafından, Kıbrıs adası açıklarında Akdeniz’in en büyük gaz sahası olan Mısır’daki Zohr doğalgaz sahasına benzer özellikler taşıyan bir doğalgaz rezervi keşfi yapıldığı duyurulmuştu. Bu gelişme üzerine KKTC Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Akdeniz’deki tek yanlı doğalgaz arama faaliyetlerine ilişkin Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak için Türkiye ile mukabil adımlar atmaktan kaçınmayacaklarını açıklamıştı.