Albayrak: KKTC yok sayılamaz

Türkiye Cumhurbaşkanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “Kimsenin KKTC devletini, vatandaşlarını yok saymasına izin vermeyecek, uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları sonuna kadar kullanacağız” dedi.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Bakanlıkta “2017 Performans ve Başarı Ödülleri” programına katıldı.

“İZİN VERMEYECEĞİZ”

Burada açıklamalar yapan Albayrak “Kimsenin KKTC devletini, vatandaşlarını yok saymasına izin vermeyecek, uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları sonuna kadar kullanacağız” dedi.

ENERJİ ALANINDA ETKİN DİPLOMASİ

Albayrak, Türkiye’nin özellikle enerji alanında bölgede daha etkin bir diplomasi ve siyaset ortaya koyacağını belirtti.