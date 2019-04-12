Atakan: Rekabet Edebilirlik Endeksinde Daha Üst Sıralara Çıkmalıyız

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Rekabet Edebilirlilik Raporu 2018-2019 sunumunda yapıtğı konuşmada, özellikle iletişim ve biliişim alanında bakanlığın planladıklarını hayata geçirmesiyle birlikte KKTC’nin önümüzdeki senelerde rekabet edebilirlilik erndeksinde daha üst sıralarda yer alacağını umduğunu söyledi.

“ANA AĞ ÜZERİNDEKİ SORUNLARIN HEMEN HEPSİ ÇÖZÜLDÜ”

Bakan Atakan, “Endüstri 4.0 Işığında İşletmelerde Dijitalleşme Süreci” ana teması altında KTTO Konferans Salonunda gerçekleşen sunumu öncesinde yaptığı konuşmada, özellikle kendi bakanlığının uhdesinde olan konularda atılması gereken birçok adım olduğunun görüldüğünü kaydetti. Atakan, bunlardan birinin ulaşım olduğunu söyledi. Atakan, 2015-2020 karayolları master planı çerçevesinde yapılması planlanan ve çeşitli sebeplerle ara emirlerine takılan belirli sıkıntılardan dolayı tamamlanmayan ana ağ üzerindeki sorunların hemen hemen hepsinin bu yılın başı itibarı ile çözülmüş olduğunu belirtti.

TC ile KKTC arasında görüşmeleri devam eden ekonomik protokolden bağımsız bir şekilde sürdürülen karayolları master çalışmaları ile ilgili ilk adımların Nisan ayı sonu itibarı ile atılacağını da açıklayan Atakan, tamamlanmamış olan Kuzey Lefkoşa Çevre Yolu, İskele-Çayırova Yolu, Güzelyurt-Lefke Çevre Yolunun Doğancı kavşağından Lefke’ye kadar olan bölümü, Girne Batı ve Girne Doğu çevre yolları ile ilgili bütün planlamaların TC Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığını ve son temaslarında da bu çalışmaların Nisan ayı sonu Mayıs ayı başı itibarı ile başlayacağı bilgisini paylaştı.

Atakan, bölünmüş yollarla ilgili bilgiler paylaşırken Ercan Havalimanı’nın yeni terminalinin de bu yılın sonunda hizmete gireceğini belirtti. Endüstri 4.0 ve bununla bağlantılı olan ciddi bir teknoloji devinimi ile karşı karşıya olunduğunu söyleyen Atakan, ülkenin bunun çok çok uzağında olduğunun görüldüğünü de belirtti.

“HEDEF FİBER OPTİK ALTYAPI AĞININ 2 BİN 500 KM’YE ÇIKMASI”

Bakan Atakan fiber obtik alt yapı ile ilgili bilgiler de verdi. Atakan, “2020 hedefimiz şu andaki mevcut fiber optik altyapı ağımızın 2 bin 500 kilometreye çıkması. Şu anda 420 olan saha dolabı sayımızın da ada genelinde 620’ye çıkmasını içeren bir çalışma. Bu çalışmaların hepsinin tamamlanması sonrasında da teknoloji bağımsız bir frekans ihalesi gündemize girecek ve 4G-5G altyapılarına uygun bu çalışmalara cevap verebilecek bir frekans bandında bir genişlik bir açılım sağlanmış olacak” dedi.