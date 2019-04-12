Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, gazeteciler için yeni Ercan Havalimanı inşaatında bilgilendirme turu düzenledi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, KKTC’de görev yapan basın mensupları için yeni Ercan Havalimanı inşaatında bir bilgilendirme turu düzenlendi.

T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği’nin katkı koyduğu organizasyona Kıbrıs Türk ve Türkiye basınından bir çok gazeteci katıldı.

3200 METRELİK YENİ PİST

Yeni Ercan Havalimanı bilgilendirme turu Mimar Tunç Adanır’ın devam eden havalimanı, apron ve pist inşaatıyla ilgili yaptığı sunumla başladı.

Toplam arazinin 7 milyon 800 bin metrekare olduğunu aktaran Tunç Adanır projenin kendi içinde 2 aşamalı planlandığını aktardı. Adanır, 2800 metre uzunluğundaki mevcut pistin güneyine 3200 metre uzunluğunda yeni bir pist yapıldığını söyledi.

Adanır, yeni pist hava trafiğine açıldıktan sonra 2800 metre uzunluğundaki eski pistin söküleceğini ve yerine yine, 3200 metre uzunluğunda yeni bir pist daha yapılacağını bildirdi.

8 KÖRÜK, 12 AÇIK PARK POZİSYONU OLACAK

Mevcut Ercan’da 9 uçak park halinde olabiliyor. Yeni terminaldeyse 8 körük, 12 de açık park pozisyonu olacak. 4 adet de uzak uçak bekleme salonu bulunacak.

Proje, yeni terminal binası boyutlarında yeni bir bina ile kapasite genişlemesine uygun olarak tasarlandımış durumda.

TOPLAM 3 BİN ARAÇLIK OTOPARK ALANI

Mevcut otopartık yetersizliği de hesaba katılarak, 40 bin metrekarelik kapalı otopark olacak. 1500 araçık kapalı, 1500 araçlık da açık olmak üzere, toplam 3 bin araçlık otopark alanı yaratılacak.

Dalaman Havalimanı örnek alınarak oluşturulan yeni Ercan Havalimanı terminali projesi, KKTC şartlarına göre değişiklikler yapılarak büyütüldü.

YENİ VIP BİNASI DA İNŞA EDİLİYOR

Tankerle Yakıt sistemi de yeni havalimanının devreye girmesiyle son bulacak. Yeni sistemle, apron altından geçecek borularla uçağa yakıt verilecek.

HEDEF TERMİNALİN YIL SONU TAMAMLANMASI

Yeni pistin yaz sonunsa, termminalinse 2019 sonunda tamamlanması ve hizmete girmesi hedefleniyor.

Mevcut havalimanı terminali kapasitesi 2018’de 4 milyon 20 bine ulaştı. Yeni terminal binasının yolcu kapasitesi (yıllık) 5 ila 7 milyon olarak tasarlandı. Yeni havalimanı, olası uluslararası uçuşlara açılması halinde 10 Milyona kadar daha da büyütülebilecek şekilde tasarlandı.

60 CHECK-İN NOKTASI

Yeni terminal binasında 60 check-in noktası, gelen yolcu için 20, giden yolcu için 24 pasaport kontrol noktası bulunacak. Güvenlik taraması 26 X-Ray noktasıyla yapılacak. Terminal Binası, kendi enerjisini güneş panelleriyle kendisi üretecek.

ATAKAN: GURUR VERİCİ BİR ESER ORTAYA ÇIKIYOR

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakan Atakan da gazetecilere bilgi verdi. Atakan, “Ercan Havalimanı’nın o balkonundan gelenlere veya uğurladıklarımıza el salladığımız günlerden nasıl bir yapıya evrildiğini beraber gördük. Gerçekten ülkemiz adına gurur verici bir eser ortaya çıkıyor ve sona doğru da geldik.” Dedi.

Atakan, her şey planlandığı gibi giderse 2019’un sonu itibarıyla yeni havalimanının hizmete gireceğini söyledi. “Ercan havalimanı, bir çok yeniliğe ve gelişmeye da ev sahibi olacak” diyen Atakan, “artan imkan ve kabiliyetleri en azından şu dönemde geniş gövdeli uçakların ülkemize gelmesini kolaylaştıracak. Daha fazla yolcu kapasitesine sahip olmamızın yolunu açacak” şeklinde konuştu.

Atakan sözlerini söyle sürdürdü:

“Başka ülkelere gittiğimizde imrendiğimiz , özendiğimiz, çağdaş manada ne varsa hatta daha iyisi ülkemizde da olmuş olacak. Şunu da hatırlatmak lazım, yeni Ercan Havalimanı üst düzey güvenlik anlamında da bir çok örneğinden kat be kat daha güvenli olacak. Problemli bagajların anında alınıp ayrımasından tutun tomografi cihazı dediğimiz x-ray benzeri cihazların yer aldığı, yüz tanıma sistemlerinin bulunduğu, ilk etapta KKTC vatandaşları için hazırlanacak çipli kimlik/çipli pasaportla seyahat konusunda bilgilerin yer aldığı, son derece özellikli bir havalimanı olacak.”

Atakan, “İsmi değişecek mi? Sorusuna ise, “Hayır, öyle bir düşüncemiz yok” şeklinde yanıt verdi.

ÖZÇELİK: “BU HAVALİMANI KKTC HALKININ MALI”