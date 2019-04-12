Sosyal MedyaTeknoloji

WhatsApp’ta ‘tatil modu’ dönemi

12 Nisan 2019

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a ‘tatil modu’ geliyor. Peki tatil modu ile ne değişecek?

    • Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma platformu WhatsApp kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir güncelleme için kolları sıvadı.

      WhatsApp’a ‘tatil modu’ geliyor. Zira şirket Android 2.19.101 sürümü ile bu özelliği test etmeye başladığını belli etti. Peki tatil modu ile ne değişecek?

      Yeni özellik ile arşivlenmiş sohbetler artık kendi alt menü seçeneğine sahip olacaklar.

      Tatil Modu ise “Arşivlenmiş sohbetleri yoksay” olarak adlandırılacak.

      Bu özellik, yeni bir mesaj geldiğinde arşivlenmiş sohbetlerin arşive aktarılmasını engelleyecek.

      Böylece rahatsız olduğunuz grup mesajlarını en üstte, anlık olarak görmeyeceksiniz. Özellik henüz geliştirme aşamasında olup, sadece belirli kullanıcılara sunulmaktadır.
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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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