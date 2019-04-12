WhatsApp’ta ‘tatil modu’ dönemi

WhatsApp’a ‘tatil modu’ geliyor. Zira şirket Android 2.19.101 sürümü ile bu özelliği test etmeye başladığını belli etti. Peki tatil modu ile ne değişecek? Yeni özellik ile arşivlenmiş sohbetler artık kendi alt menü seçeneğine sahip olacaklar.

Tatil Modu ise “Arşivlenmiş sohbetleri yoksay” olarak adlandırılacak. Bu özellik, yeni bir mesaj geldiğinde arşivlenmiş sohbetlerin arşive aktarılmasını engelleyecek.

Böylece rahatsız olduğunuz grup mesajlarını en üstte, anlık olarak görmeyeceksiniz. Özellik henüz geliştirme aşamasında olup, sadece belirli kullanıcılara sunulmaktadır.

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma platformu WhatsApp kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir güncelleme için kolları sıvadı.