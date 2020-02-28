Atakan: Kuzey Lefkoşa Çevreyolu tamamlanıyor

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Hastaneye 1 Milyon TL Bağışlayacak

KAMUSEN Kadın Komitesi CTP ve HP ile toplantı gerçekleştirdi

CAS’ın apron araç ve gereçleri açık artırmayla satışa sunuluyor

Sınır kapıları bir haftalığına kapanıyor!