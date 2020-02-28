Atakan: Kuzey Lefkoşa Çevreyolu tamamlanıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Kuzey Lefkoşa Çevreyolu çalışmalarının sona geldiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
İşte açıklama:
Uzun bir süredir atıl duran Kuzey Lefkoşa Çevreyolu’nun tamamlanmasına yönelik çalışmalar bugün itibariyle başladı.
Çevreyolunun Girne-Lefkoşa yolu ile Haspolat kesimi arasında kalan I.Etap çalışma takvimi ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacak.
Ülkemize hayırlı olsun.
Uzun bir süredir atıl duran Kuzey Lefkoşa Çevreyolu’nun tamamlanmasına yönelik çalışmalar bugün itibariyle başladı….
Tolga Atakan paylaştı: 28 Şubat 2020 Cuma