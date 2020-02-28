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Pilli: Çok büyük bir facia önlendi

28 Şubat 2020

Sağlık Bakanı Ali Pilli Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde, hastaların tahliyesinin doğru ve zamanında yapılmasıyla çok büyük bir facia önlendiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, yangın çıkan Devlet Hastanesinde soğutma çalışmalarının ardından inceleme yaptı.

HASTANENİN KALBİ

Pilli incelemenin ardından yaptığı açıklamada, yangının yoğun bakım, kalp-damar cerrahisi, ameliyathane ve anjiyo bölümünde, “hastanenin kalbi olan yerde” hasara yol açtığını ifade etti.

İtfaiye, halk, doktor, hemşire ve sivil savunma ekiplerinin, hastaları doğru bir zamanda tahliye ederek çok büyük bir başarı elde ettiğini kaydeden Pilli, “Çok büyük bir facia önlenmiş oldu” dedi.

Hasarın boyununu tespit etmek için bilir kişilerin çalışma yapacağını ifade eden Pilli, “Hasarımız büyüktür ama bu hasarı gidereceğiz” dedi.

İki hastanın tahliye edildikten sonra kaybedilmesinin kendilerini çok derinden üzdüğünü kaydeden Pilli, yakınlarına başsağlığı diledi.

Hastanenin tamiratı için çalışmalara süratle başlanacağını, hastanenin hasar gören bölümlerini çalışır duruma getirmek için gece gündüz demeden çalışacaklarını ifade etti.




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