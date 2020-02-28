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Meteoroloji Dairesi uyardı

28 Şubat 2020
dikkat

Meteoroloji Dairesi, yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde rüzgar beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve analizler sonucunda rüzgar; yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve batı yönlerden kuvvetli (39-49 km/saat) yer yer fırtına (62-74 km/saat) şeklinde esecek.

Daire, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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