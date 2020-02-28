KAMUSEN Kadın Komitesi CTP ve HP ile toplantı gerçekleştirdi

Toplantıda söz alan KAMUSEN Kadın ve Çocuk Komitesi Başkanı Ayşe Özdemirağ Kadın Hakları Konusunda 2004 yılından günümüze kadar komitenin merkez ve 5 bölgede çalışmalarını sürdürdüğü, KAMUSEN Kadın ve Çocuk Hakları Komitesinin bugüne kadar verilen eğitim, seminer ve konferanslardan, mecliste çocuk istismarı, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Hakları konusunda yapılan yasa çalışmalarında öneriler verildiğinden bahsetmiştir.

Ayrıca Komite olarak yakından takip edilen Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Uluslararası Çalışma Örgütünün yayınlanmış sözleşmeler olduğu, bunlardan CEDAW’ın 3 Eylül 1981 de yürürlüğe girdiği, CEDAW’ın “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi” ve İstanbul Sözleşmesinin “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele” hakkındaki Avrupa Konseyi sözleşmelerini Cumhuriyet Meclisimizden onaylanmış oldukları ve bunlar gibi 21.06.2019 tarihinde Uluslararası Çalışma Örgütünün 100. Yıl Konferansında ILO 190 sayılı sözleşmenin Cenevrede kabul edip tüm taraf ülkelere ve Dünyaya sunulmuştur. ILO 190 sayılı sözleşmenin “Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına” ilişkin olduğu, bu sözleşmenin KKTC Meclisinde görüşülerek yasallaşması konusunda öncelikli olarak kadın milletvekillerimizden destek beklediğini belirterek ILO 190 sayılı sözleşmesini Sn Sıla Usar’a sunmuştur.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili ve CTP Kadın Örgütü Başkanı Dr. Sıla Usar;

Mecliste kadın oranın yükseltilmesi için çalışmalar yapılması,

Devletin çalışan kadınların çocuklarına ücretsiz kreş sağlaması konusunda girişimde bulunulması

Toplumda tüm ekonomik ağırlığın kadının sırtında olduğu, kadınların erkekler gibi vergi verdiği fakat karşılığını alamadığı,

Devletin her bölgede yaşlı bakımevi açması gerektiği,

Kadın ve çocuk için doğum izin sürelerinin düzenlenmesi,

Kadına şiddetle ilgili olarak poliste özel bir birim kurulduğu,

Ülkede %21 işsizlik olduğu,

Kıbrıst’a Barış görüşmelerine Kadın Müzakerecinin katılması gerektiği, bu konuda BM1325 nolu kararı olduğu,

Kadın Örgütlerinin ve Kadın Komite ve sivil toplum örgütlerinin de Kadın ve Çocuk Hakları konusunda daha yoğun çalışmalar yapması gerektiği,

Yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Kadın Örgütü olarak Lefkoşada akşam saatlerinde etkinlik düzenleneceği, etkinliğin serbest kürsü tarzında olacağı ve tüm kadın örgütlerinin katılımını beklediği, etkinlikte kadınların mor ışıkla yürüyeceği sloganın ise “ Kadın Olarak Gecelerde de Aydınlık İstiyoruz Gece de Sokakta Olacağız” şeklinde olduğu,

CEDAW ve İstanbul Sözleşmeleri ile diğer Kadın ve Çocuk hakları konusunda Uluslar arası tüm çalışmaların takipçisi oldukları,

ILO 190 sayılı sözleşmesinin Kadın ve Çocuk İşçilerinin uğradıkları her türlü tacizin önüne geçilmesinde önemli bir adım olabileceğine inandığını, sözleşmenin KKTC Meclisinde çalışma yapılarak yasallaşması hususunda her türlü yardımı yapacağını belirtmiştir.

Toplantıda söz alan KAMUSEN Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi Başkanı Ayşe Özdemirağ “kadın hakları” konusunda mücadele veren tüm Sivil Toplum Örgütlerinin tek bir yumruk olarak çalışması gerektiğini belirterek 2004 yılında kurulan merkez ve 5 bölgede çalışmalarını sürdüren KAMUSEN Kadın ve Çocuk Hakları Komitesinin bugüne kadar verilen eğitim, seminer ve konferanslardan, mecliste çocuk istismarı, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Hakları konusunda yapılan yasa çalışmalarında öneriler verildiğinden bahsetmiştir.

Ayrıca 1980 yıllarından günümüze kadar gerek Birleşmiş Milletlerin, Avrupa Birliğinin ve Uluslararası Çalışma Örgütünün dünyaya sunmuş olduğu ve Cumhuriyet Meclisimizin de kabul ettiği sözleşmeler olduğu, bunların Kadın Hakları konusunda en önemlilerinden CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi olduğu belirtmiştir. 21.06.2019 tarihinde Cenevrede Uluslarası Çalışma Örgütünün 100. Yıl dönümü nedeniyle düzenlenen konferansta ILO 190 sayılı sözleşmeyi ve 206 sayılı Tavsiye Kararını üye devletlerine ve dünyaya sunduğunu, ILO 190 sayılı sözleşmesinin “Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına” ilişkin olduğu, bu sözleşmenin KKTC Meclisine sunulmasının talep edildiği, özellikle Mecliste bulunan kadın vekillerimizin bu sözleşmenin yasallaşması konusunda destek beklediğini belirterek ILO 190 sayılı sözleşmesin Sn Jale Refik Rogers’e sunmuştur.

Halkın Partisi adına milletvekilimiz Sn Jale R. Rogers, Halkın Partisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği komitesinin dört yıldır aktif olarak çalıştığı, Komitenin Kadın Hakları, Çocuk Hakları ve LGBT konusunda birçok çalışması olduğunu, Mecliste de İnsan Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti, Cinsiyet Eşitliği konusunda çalışmaların devam ettiğini, Komitenin LGBT ile ilgili her yıl Onur Yürüyüşüne katılım sağladıklarını, her yıl kadın sağlığı ve kadına şiddet konusunda seminer, konferans ve eğitim verildiğini dile getirerek bu yıl Emekçi Kadınlar Günü konusunda 7 Mart ve 14 Mart’ta seminerler düzenleyeceklerini diğer kadın komite ve sivil toplum örgütlerinin katılımlarını beklediklerini dile getirmiştir.

Ayrıca İnsan Kaçakçılığı konusunda Ceza Yasasına yeni maddeler koyulması gerektiği, bu konuda Polis Genel Müdürlüğünde ve ilçelerde özel birimlerin kurulması gerektiği, Çocuk İstismarı Konusunda mecliste Çocuk İzleme Merkezi yasası üzerinde çalışıldığını, bu yasanın meclisten geçmesi ve bu konuda da özel birimler kurulması ile çocukların istismarının önüne geçilebileceğini, yasanın geçmesi halinde ilgili Bakanlıkların güçlü bir koordinasyon ile çalışmasının daha sağlıklı olacağını, dile getiren Jale R. Rogers, doğurganlık konusunda kürtaj süresini uzatmanın bebeğe zarar vermenin dışında kadına da psikolojik ve bedensel zararlar verebileceği, toplumumuza bu konuda eğitim verilmesinin daha uygun olduğunu dile getirmiştir.

Kadınların aktif siyasete daha çok girmesi gerektiği, mecliste kadın milletvekili oranın düşük olduğu,

Kadın Hakları konusundaki Uluslararası Sözleşmelerin meclisimizde kabul edilmesinin biz kadınlar için çok önemli olduğunu, bugüne kadar bu konuda geçirilen yasalar olduğu fakat uygulamanın yavaş ilerlediğini, bu konularda yaptırım gücünün daha sert önlemler alınması gerektiği, Uluslararası Çalışma Örgütü Konferansında kabul edilen ILO 190 sayılı sözleşme ile kadınların iş hayatında daha aktif ve verimli olabileceğini, sözleşmeyi inceleyerek mecliste çalışmaların yapılması konusunda her türlü katkıyı koymaya hazır olduğunu belirtmişir.