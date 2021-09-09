Asya bebek gerekli olan ilacı alamadı!

Asya Bebek ikinci kez kas erimesini durdurmak için gerekli olan ilacı 3. haftaya girilmesine rağmen Ankara Şehir Hastanesi tarafından alamıyor.

Ankara Şehir Hastanesi Asya Bebeğin TC vatandaşlığı alamamasından dolayı kas erimesine karşı gerekli olan ilaç hastane tarafından Asya Bebeğe verilmiyor. TC elçiliğiyle görüşülmesine rağmen elçilik Asya bebeğin yaşadığı sağlık krizini çözemedi.

Asya gönüllüleri bundan dolayı hem Asya’nın Ankara’da kas erimesini durdurmak için gerekli ilaçları alabilmesi hem de 2.5 milyon dolar değerindeki zolgensma ilacını Asya Bebeğin sağlık hakkından dolayı Sağlık Bakanlığından talep etmek için 10 Eylül saat 10.00’da Sağlık Bakanlığına yürüyecek

Asya Bebeğin bütün tedavi masrafları karşılanıncaya kadar Asya Bebek gönüllüleri Sağlık Bakanlığı önünde duracaklarını açıkladı.