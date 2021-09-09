Yüz yüze eğitim 13-14 Eylül’de başlıyor

Yüz yüze eğitim 13 Eylül’de başlıyor. 13 Eylül’de ilköğretim, 14 Eylül’de ortaöğretim ve meslek liseleri yüz yüze eğitime başlayacak.

Yüz yüze eğitim için uygulanacak covid-19 kuralları da belirlendi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Milli eğitim Bakanlığı ile hazırlanan Bulaş Protokolü okullara yazılı olarak iletildi.

“OKULLARDA ‘BULAŞ KURULU’ OLUŞTURULACAK”

Her okulda müdür başta olmak kaydıyla bir görevli daha ve her 200 öğrenciye artı bir kişi daha eklenmesi koşuluyla bir “Bulaş Kurulu” oluşturulacak

SEMPTOM GÖSTEREN OKULA ALINMAYACAK

Evden çıkmadan, otobüse binmeden, okula gitmeden mutlaka semptom sorgulaması yapılacak. Semptom gösterenler öğretmen, çalışan veya öğrenci okula alınmayacak. Test yapmaya yönlendirilecek.

3 KİŞİDEN FAZLA POZİTİF ÇIKARSA…

Sınıfta yapılan bir tarama sonucunda aynı sınıftan 3 veya daha fazla kişinin PCR testinin pozitif çıkması halinde sınıfın geri kalanı yakın temaslı sayılacak ve aşılı ise 7, değilse 14 gün süreyle evde izole olacaklar. Öğrencilerin yakın temaslı olduğu sürede eğitimleri uzaktan eğitim şeklinde devam edecek.

OKULLAR ASLA KAPANMAYACAK

Yapılan taramada sınıfta 3 kişiden az kişinin PCR testinin pozitif çıkması halinde sınıf sadece temaslı sayılacak. Öğrenciler, maskelerini takarak ve diğer sınıflarla temas etmeyerek, okulda eğitimlerine devam edecek.

0-6 YAŞ MASKE TAKMAYCAK

0 – 6 yaş arasında olan öğrencilerin okulda maske takma zorunluluğu olmayacak.