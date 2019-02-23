Aspava Spor Kulübü’nde örnek davranış

Gürsel KARAGÖZLÜ

Aspava Spor Kulübü, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Güzelyurt Orman Dairesi ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK) işbirliğinde Güzelyurt’a bağlı Mevlevi köyünde 200 adet, Çam, Çamfıstığı ve Harnup fidanı dikti.

Aspava Spor Kulübü yöneticisi Caner Aspava, yaptığı açıklamada, kulüp olarak her yıl sosyal sorumluluk projesi kapsamında kan bağışı, çöp toplama, ağaç dikimi gibi etkinlikler düzenlediklerini söyleyerek, geçtiğimiz gün Güzelyurt Orman Dairesi ve KTBK personeli ile birlikte, Güzelyurt Orman Dairesi’nden temin ettikleri 200 adet Çam, Çam Fıstığı ve Harnup fidanlarını Güzelyurt’a bağlı Mevlevi köyünde atış alanı olarak bilinen bölgenin yakınlarına diktiklerini söyledi.

“doğamıza sahip çıkmamız gerek” diyen Aspava, herkesi doğaya karşı duyarlı olmaya davet etti.