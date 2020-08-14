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Aşırı sıcak hava için sarı alarm yayınlandı

14 Ağustos 2020
sarı alarm

Rum Meteoroloji Dairesi yüksek hava sıcaklığı nedeniyle yarın için sarı alarm verdi. Hava sıcaklığının iç kesimlerde 40 C’ye kadar yükseleceği açıklandı.

Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi, bölgeyi etkileyen sıcak hava kütlesinin etkisiyle yarın hava sıcaklığının iç kesimlerde 40 C’ye kadar yükseleceğini belirtti.

Sarı alarm, yarın 12:00-17:00 saatleri arasında yürürlükte olacak. Rum yetkililer, uyarı verilen saatlerde özellikle hasta, yaşlı ve çocukların dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.


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