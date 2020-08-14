Aşırı sıcak hava için sarı alarm yayınlandı

Erhürman: Toplumun her alanda liderliğe ihtiyacı var

Güney’de polis ve eşi cinsel tacizden tutuklandı

Tatar: Dargınlıklar bir kenara bırakılsın

TAK Müdür Muavini Selim Kumbaracı ajansa veda etti

Akıncı, KTBK Komutanı Öztürk ile GKK Komutanı Topaloğlu’nu kabul etti

Müşteri gibi girdi cep telefonu çaldı

Sonüstün: UBP-HP hükümeti tam bir Pinokyo hükümetidir