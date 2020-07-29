Aşının tahmini fiyatı açıklandı

ABD'li ila\u00e7 devi Moderna'n\u0131n 30 bin ki\u015fi ile \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc faz testlere ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 Covid-19 a\u015f\u0131s\u0131 fiyat\u0131yla ilgili \u00f6nemli bir iddia ortaya at\u0131ld\u0131. Financial Times'ta yer alan habere g\u00f6re a\u015f\u0131n\u0131n bir dozunun 50-60 dolar aras\u0131nda olmas\u0131 bekleniyor.\r\nA\u015f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ilk ba\u015flayan \u015firketlerden olan ve ABD h\u00fck\u00fcmetinden de 1 milyar dolara yak\u0131n maddi destek alan Moderna, hafta ba\u015f\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc faz testlerin ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurmu\u015ftu. \u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fc faz testlere 30 bin ki\u015fi kat\u0131lacak.\r\n\r\n\u015eirket y\u0131lda 500 milyon doz a\u015f\u0131 \u00fcretme plan\u0131na sad\u0131k oldu\u011funu, 2021 i\u00e7in ise hedefin y\u0131lda 1 milyar doz a\u015f\u0131 \u00fcretmek oldu\u011funu a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nModerna'n\u0131n \u00fcretece\u011fi a\u015f\u0131n\u0131n fiyat\u0131n\u0131n ne olaca\u011f\u0131 ise uzun s\u00fcredir merak ediliyor. \u0130ngiliz Financial Times, ad\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klamad\u0131\u011f\u0131 kaynaklara dayand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 haberinde, a\u015f\u0131n\u0131n bir dozunun 50-60 dolar olabilece\u011fini yazd\u0131. Bilgi veren kaynaklar, a\u015f\u0131n\u0131n ABD ve di\u011fer y\u00fcksek gelirli \u00fclkelerde kullan\u0131labilece\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n\u00d6te yandan ABD h\u00fck\u00fcmeti, Pfizer ve alman BioNTech taraf\u0131ndan geli\u015ftirilen di\u011fer a\u015f\u0131 i\u00e7in 39 dolar \u00fczerinden anla\u015fma yapm\u0131\u015ft\u0131.