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Aşının tahmini fiyatı açıklandı

29 Temmuz 2020
covid-19 aşısı

ABD’li ilaç devi Moderna’nın 30 bin kişi ile üçüncü faz testlere başladığı Covid-19 aşısı fiyatıyla ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Financial Times’ta yer alan habere göre aşının bir dozunun 50-60 dolar arasında olması bekleniyor.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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