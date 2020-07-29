Euro güne 8,17 lira seviyesinde başladı

Döviz Kurları güne yükselişle başladı… İstanbul serbest piyasada dolar 6,9410 liradan, euro 8,1705 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,9390 liradan alınan dolar, 6,9410 liradan satılıyor. 8,1620 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 8,1640 lira olarak belirlendi.
Dün, kapanışta doların satış fiyatı 6,9620 lira, euronun satış fiyatı ise 8,1730 lira olmuştu.
|Alış
|Satış
|Yüksek
|Düşük
|Değişim
|USD – Amerikan Doları
|6,9505
|6,9541
|6,9593
|6,9132
%0,29
|10:52
|EUR – Euro
|8,1812
|8,1950
|8,2011
|8,1145
%0,73
|10:52
|GBP – İngiliz Sterlini
|9,0270
|9,0415
|9,0345
|8,9630
%0,77
|10:51
|CHF – İsviçre Frangı
|7,5959
|7,6024
|7,5677
|7,6066
%0,61
|10:52
|CAD – Kanada Doları
|5,2060
|5,2112
|5,1933
|5,2120
%0,53
|10:50