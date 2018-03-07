Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yılın ilk asgari ücretini belirlemek amacıyla saat 17.00’de toplanacak.

Asgari Ücret Komisyonu üyeleri belirlendi. Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Erçin Tekakpınar başkanlığındaki komisyonda devlet kanadını Ekonomi Bakanlığı’ndan Emete Baylan, Maliye Bakanlığından Fatma Serinkan, Sağlık Bakanlığından Fatma Barbaros, DPÖ’den Ayşe Ağaoğlu temsil edecek

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda işçi kanadını en çok üyeye sahip sendika HÜR-İŞ’ten Ali Yeltekin, Mustafa Doğru, Süleyman Çakır, Erdal Atun ve Baytun Tuna; İşverenler Sendikası’nı da Kemal Omağ, Mustafa Aroğlu, Yalçın Koçyiğit, Barış Tosunoğlu ve Metin Arhun temsil edecek