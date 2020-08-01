Asgari ücret Sterlin karşısında eridi

Türk Lirası’nın sterlin karşısında değer kaybetmesiyle asgari ücretli vatandaş da 6 ayda 65 sterlin kayıp yaşadı.

2020 yılının ilk asgari ücreti 26 Şubat tarihinde brüt 3.820 TL olarak belirlenmişti. Asgari ücretin belirlendiği tarihte Sterlin 7.93 TL’ydi. Asgari ücret maaş alan bir kişi o tarihte maaşıyla 481 sterlin alabiliyordu.

Serbest Piyasada Sterlin’in 9.18 TL’den işlem gördüğü bugün ise asgari ücret maaş alan bir kişi 416 sterlin alabiliyor.

Şubat 2020’den bu yana 6 ayda Asgari ücret sterlin karşısında 65 sterlin değer kaybına uğradı.