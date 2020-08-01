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Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı 1119

1 Ağustos 2020
Kıbrıs vaka sayısı

Rum Sağlık Bakanlığı Limasol’da beş yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini açıkladı. Güney’de toplam vaka sayısı 1,119’a ulaştı.

Rum haber kaynakları, Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Limasol’da beş yeni koronavirüs vakası tespit edildiğinin duyurulduğunu bildirdiler.
Habere göre, dün gece geç saatlerde tamamlanan toplam 990 testin sonucunda beş yeni pozitif vakaya rastlandı.
Vakalardan ikisinin, biri semptomlar gösteren bir çift, diğerinin ise, daha önce pozitif çıkan bir kişinin temaslısı olan ve karantina kurallarını ihlal ederek özelde test yaptıran bir kişi olduğu açıklandı.
Diğer iki vaka ise Limasol’da yapılan rastgele testlerle tespit edildi.
Açıklamada, vakaların temaslılarının karantina kurallarını ihlal etmeyi sürdürdüklerine dikkat çekilirken, semptom gösteren kişilerin karantinayı delmeden önce kişisel doktorlarıyla temasa geçerek talimatlara uymaları çağrısında bulunuldu.
Güney Kıbrıs’ta dün de 25 pozitif vaka tespit edilmişti.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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