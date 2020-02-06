EkonomiManşet

Asgari ücret görüşmelerinin dördüncüsü pazartesi günü yapılacak

6 Şubat 2020

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Pazartesi yeniden toplanıyor. Komisyondan verilen bilgiye göre, toplantı saat 10.00’da yapılacak.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu dördüncüsünü gerçekleştireceği toplantıda, 2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemeye çalışacak.

Komisyon daha önce gerçekleştirdiği üç toplantıda bir sonuca varamamış, önerileri yeniden değerlendirmek üzere tekrardan toplanma kararı almıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, herkesin kabul edebileceği bir noktaya gelmeyi istediklerini belirtmiş, her iki tarafından onayını alma arzusunda olduklarını kaydetmişti.

Asgari ücret şu an 3 bin 400 TL brüt, 2 bin 958 TL de net olarak uygulanıyor.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Patates adaptasyon deneme ekimi yapıldı

Patates adaptasyon deneme ekimi yapıldı

5 Şubat 2020
Photo of Özersay: Kıbrıs meselesi dışında da bir dış politikamız olacak

Özersay: Kıbrıs meselesi dışında da bir dış politikamız olacak

5 Şubat 2020

Sabiha Gökçen’de pistten çıkan uçak üçe bölündü: Can kaybı yok

5 Şubat 2020
Photo of Bakan Baybars, cezaevi personelinin eğitimlerini yerinde inceledi

Bakan Baybars, cezaevi personelinin eğitimlerini yerinde inceledi

5 Şubat 2020
Photo of Süt bedelleri ödeniyor

Süt bedelleri ödeniyor

5 Şubat 2020
Photo of Kuzey Kıbrıs’ın ilk elektrikli otomobil şarj ünitesi

Kuzey Kıbrıs’ın ilk elektrikli otomobil şarj ünitesi

5 Şubat 2020
Photo of Sabiha Gökçen’de uçak pistten çıktı!

Sabiha Gökçen’de uçak pistten çıktı!

5 Şubat 2020
Photo of Lefkoşa’da araçlı eylem yapılacak

Lefkoşa’da araçlı eylem yapılacak

5 Şubat 2020
Photo of Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, üç tasarıyı görüştü

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, üç tasarıyı görüştü

5 Şubat 2020
Photo of Kıbrıslı Türklerden güneyde 100 dava

Kıbrıslı Türklerden güneyde 100 dava

5 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı