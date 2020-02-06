Dünya

İtalya’da hızlı tren raydan çıktı: 2 ölü, 31 yaralı

6 Şubat 2020

İtalya’nın kuzeyinde Perşembe günü sabaha karşı bir hızlı trenin raydan çıkması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, 31 kişi de yaralandı.

Milano-Salerno seferini yapan hızlı tren, sefere başladıktan yaklaşık 20 dakika sonra, yerel saatle 05:30 civarında Lodi kenti yakınlarında raydan çıktı.

İtalyan basınındaki haberlere göre, trende görevlilerin dışında yaklaşık 30 yolcu bulunuyordu.

Hayatını kaybeden iki kişinin 51 ve 59 yaşlarındaki makinistler olduğu, yaralıların durumunun ağır olmadığı açıklandı.

Kazanın nedeni araştırılırken İtalyan basını bir makasta sorun yaşanması ihtimali üzerinde duruyor.

Olay sırasında saatte 280 km hızla ilerleyen Frecciarossa tipi trenin raydan çıkan lokomotifinin paralel hattaki bir yük vagonuna çarparak yan yattığı, ilk vagonun da devrildiği belirtiliyor.

Trenin diğer vagonları ise büyük bir hasar almadı.

‘Bir katliam yaşanabilirdi’

Lodi Valisi Marcello Cardona, Ansa ajansına yaptığı açıklamada “Bir katliam yaşanabilirdi” dedi.

Sabaha karşı yola çıkan trende az sayıda yolcunun bulunmasının daha ağır bir bilanço yaşanmasını önlediği vurgulanıyor.

Haberlere göre trenin ilk üç vagonunda yalnızca dört yolcu bulunuyordu.

Hızlı trenin raydan çıktığı Milano-Bologna hattında diğer tren seferleri durduruldu. L

odi Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.



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