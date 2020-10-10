ARUCAD’da Oryantasyon Günü düzenlendi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), 9 Ekim’de yeni kayıt yaptıran öğrencileri için oryantasyon günü düzenledi. 12 Ekim’de yüz yüze eğitimin başlayacağı üniversitede öğrenciler, oryantasyon gününde üniversitenin ortamını yakından tanıma imkânı buldu.

Program kapsamında, ARUCAD’a yeni başlayan öğrencilerin üniversite ve çevreyle uyum sürecini desteklemek, üniversitenin yapısını ve olanaklarını tanımalarına yardımcı olmak amacıyla bir dizi atölye çalışması ve etkinlikler düzenlendi.

Etkinlik açılışında konuşan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, her ihtiyaç duydukları anda öğrencilerinin yanında olacaklarını belirterek konuşmasına başladı. Vehbi, “Artık hayalleriniz gerçekleşeceği yerde; ARUCAD’dasınız. Sanat, tasarım, iletişim odaklı bir Üniversite olan ARUCAD, yaratıcılığı temel alan bir eğitim anlayışıyla yapılandırılmıştır. 25 farklı ülkeden gelen öğrencilerimiz ile çok kültürlü bir yapıya sahip Üniversitemizde, öğrencilerimize yeteneklerini keşfetmeleri için gereken yaratıcı ortamı sağlıyoruz. Yeni Akademik Yılda hepinize başarılar dilerim” dedi.

İçinden geçtiğimiz bu olağanüstü koşullarda öğrencilere kendilerini korumalarını söyleyen Vehbi, sınıflarda/atölyelerde seyreltilmiş eğitim düzenine uymalarını ve maskelerini takmalarını belirtti. Vehbi “Başta öğrencilerimiz olmak üzere, bütün akademik ve idari personelin sağlığı, tüm planlama süreçlerimizde en fazla hassasiyet gösterdiğimiz konudur” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Birbirinden farklı ve öğrencilerin yaratıcılıklarını keşfedeceği etkinliklerin düzenlendiği Oryantasyon Günü kapsamında Üniversiteye yeni gelen öğrenciler sosyal bir ortamda tanışıp kaynaşma fırsatını elde etti.

Bir dizi atölye çalışması ile gün boyu devam eden etkinlikler, öğrencilerin Üniversitenin bahçesinde graffiti yapmasıyla sona erdi.