LAÜ Akademisyeni Debreli’den bilimsel kitap

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Akademisyeni ve Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emre Debreli’nin ‘Critical Pedagogy in ELT: Reunderstanding the Teacher Roles’ isimli kitabı uluslararası bir yayınevi olan Nobel Akademik Yayıncılık tarafından yayınlandı.

Dil öğretimi mesleğini anlamada değerlibir kaynak

Debreli, Büşra Müge Özdil ile birlikte yazmış olduğu kitapta eleştirel pedagoji (CP) kavramını ve bunun genel eğitim ve özellikle İngilizce Öğretmenliği (ELT) eğitimiyle olan bağlantılarını tartıştıklarını belirtti. Debreli, bu tartışmanın, eleştirel pedagojinin teorik temelleri ile birlikte eğitimdeki rolünü kapsadığını ve eleştirel pedagoji-İngilizce öğretimi ilişkisinin genişletilerek gösterildiğine değindi. Kitapta dil öğretimi alanında tartışılan öğretmen rollerine odaklandıklarını ve bunların eleştirel pedagoji teorisinden nasıl etkilendiğine değindiklerini belirten Debreli, başlıca öğretmen rolleri olarak pasif teknisyenler öğretmenler, yansıtıcı uygulayıcılar olarak öğretmenler ve dönüştürücü entelektüeller olarak öğretmenlere dikkat çekti.

Debreli, kitabın, mesleği ve ayrıca dil öğretmenlerinin değişen rollerini etkileyen sosyal kültürel ve tarihsel gerçekliklerin dikkatli bir analizini gerektiren dil öğretimi mesleğini anlamada değerli bir kaynak olduğunu kaydetti.